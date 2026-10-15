Πρεμιέρα στη χειμερινή περίοδο με πανελλήνιο ρεκόρ έκανε ο Ανδρέας Βαζαίος. Ο πρωταθλητής μας στην κολύμβηση, συμμετείχε στο 36ο διεθνές μίτινγκ στη γαλλική πόλη Σαιν-Ντιζιέ και έδειξε πως βρίσκεται σε ρυθμούς… μεγάλων διοργανώσεων.

Στα 50μ πεταλούδα σε πισίνα 25 μέτρων νίκησε με επίδοση 22.70 και βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 22.83 από τις 19/11/2021 και το Σέφιλντ.

Συνολικά πέτυχε έξι νίκες στα ισάριθμα αγωνίσματα που συμμετείχε με χρόνους: 21.40 στα 50μ ελεύθερο, 47.27 στα 100μ ελεύθερο, 23.42 στα 50μ ύπτιο, 50.73 στα 100μ πεταλούδα, 52.27 στα 100μ μικτή ατομική.