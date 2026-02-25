Το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ20, που κυνηγούσε από πέρυσι, κατάφερε να καταρρίψει στο πολύ δυνατό μίτινγκ, κατηγορίας Silver, στην πόλη Νεχεβίζντι της Τσεχίας η Μαρία Ραφαηλίδου.

Η 19χρονη αθλήτρια η οποία γυμνάζεται με τον πατέρα της, Γιάννη Ραφαηλίδη, έριξε 16.51 με την πρώτη της προσπάθεια και 16.53 με την πέμπτη και κατέρριψε δύο φορές στον ίδιο αγώνα το 16.43 που κατείχε η Σοφία Ορφανιώτου από το 1997 σε κλειστό στίβο. Η επίδοσή της είναι απόλυτο εθνικό ρεκόρ Κ20, καθώς η αντίστοιχη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα σε ανοιχτό στίβο ήταν και πάλι της Ορφανιώτου με 16.39 από την ίδια χρονιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και η δεύτερη βολή της Ραφαηλίδου ήταν 16.45, επομένως καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ. Η τέταρτη βολή της ήταν 16.20 και η έκτη 16.30, σε έναν αγώνα όπου επέδειξε πολύ μεγάλη σταθερότητα και κατέλαβε την 8η θέση.

Την επίβλεψη της Ραφαηλίδου στον αγώνα είχε ο Ρίτσαρντ Πάρκινσον, ο Καναδός προπονητής της δις παγκόσμιας πρωταθλήτριας σε σάλα (2024, 2025), Σάρα Μίτον, με το γκρουπ του οποίου γυμνάστηκε για ένα μήνα αυτόν τον χειμώνα.

Νικήτρια ήταν η Ολλανδέζα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Τόκιο, Τζέσικα Σχίλντερ με 20.43.

Την καλύτερη επίδοσή του σε κλειστό στίβο βελτίωσε στο ίδιο μίτινγκ και ο Κώστας Γεννίκης.

Ο 24χρονος σφαιροβόλος του Μιχάλη Γεννίκη, τέσσερις μέρες μετά τη νίκη του στο Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων, έριξε 18.93, ήταν πρώτος στο β’ γκρουπ και 8ος συνολικά. Είχε ακόμα βολές στα 18.81 και 18.60, καθώς και τρεις άκυρες. Νικητής, με 21.80, ήταν ο Ιταλός «χάλκινος» στο Τόκιο, Λεονάρντο Φάμπρι.