Στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του, διάρκειας τριών και πλέον δεκαετιών, με το διεθνούς κύρους Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας – Institution d’Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την επίσημη ένταξη της Αντισφαίρισης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τόσο ως υποχρεωτικού μαθήματος, όσο και ως ειδικότητας.

Η νέα ειδικότητα της Αντισφαίρισης, η οποία εισάγεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά και αθλητικά πρότυπα. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση, εφοδιάζοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με εξειδικευμένη θεωρητική γνώση, προπονητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Υπό την επιστημονική εποπτεία του Θανάση Ζαννιά, τη διδασκαλία και την πρακτική εφαρμογή του μαθήματος και της ειδικότητας αναλαμβάνουν οι καταξιωμένοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και επαγγελματίες της Αντισφαίρισης Ιορδάνης Σγούρος, Γρηγόρης Αναγνωστόπουλος, Ανδρέας Φραγκούλης και Χριστίνα Αργυρού, διασφαλίζοντας μία ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή και προπονητική κατάρτιση.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις πλέον ενδεδειγμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (Α.Ο.Α.Η.), ενός ιστορικού Σωματείου με σημαντική και διαχρονική προσφορά στο ελληνικό τένις.

Με αφορμή τη δημιουργία της νέας ειδικότητας, ο Διευθυντής Σπουδών του Κολλεγίου IdEF, Δρ. Βασίλης Ζαμαρίας, δήλωσε:

«Η εισαγωγή της Αντισφαίρισης συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Κολλεγίου μας. Πρόκειται για ένα Ολυμπιακό άθλημα που παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, και η ένταξή του διευρύνει ουσιαστικά τους επαγγελματικούς ορίζοντες των αποφοίτων μας.»

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του Κολλεγίου για την αδιάλειπτη αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεση των σπουδών με τις σύγχρονες απαιτήσεις του αθλητικού οικοσυστήματος.

Για να μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τη διαδικασία εγγραφών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF: www.idef.gr .