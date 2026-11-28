Ο ΝΟ Χανίων επικράτησε με 13-6 του ΠΕΚΕ Βροντάδου, σε αναμέτρηση στο ΕΑΚ Γλυφάδας, για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, τελευταία του πρώτου γύρου και τελευταία πριν τη διακοπή περίπου 40 ημερών, λόγω υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας και εορτών.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ηρώ Παρασκευοπούλου με πέντε γκολ. Από τρία τέρματα σημείωσαν η Κωνσταντίνα Στρατηδάκη και η Χριστίνα Κώτσια, ενώ για τον ΠΕΚΕ Βροντάδου ξεχώρισε η Ιωάννα Μπενέκου με τρία γκολ.

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