Τεράστιο βήμα για να επιστρέψει στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ γυναικών έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» επικράτησε στο Καματερό της ΑΕΚ με 28-25 (ημίχρονο 15-13), στον τρίτο τελικό των πλέι-οφ, «έσπασε» το πλεονέκτημα έδρας της Ένωσης και πήρε προβάδισμα με 2-1 στη σειρά, που κρίνεται στις τρεις νίκες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει πλέον την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στο τέταρτο παιχνίδι, την προσεχή Τρίτη (27/5) στη Μίκρα, όπου οι «κιτρινόμαυρες» θα επιδιώξουν από την πλευρά τους να ισοφαρίσουν και να μείνουν «ζωντανές» στη διεκδίκηση του πρώτου τροπαίου στην ιστορία του τμήματος.

Μετά το 3-0 της ΑΕΚ στην αρχή του ματς ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 5-5 αρχικά και με Ανδρίτσου και Τροχίδου πέρασε μπροστά, 8-5. Οι Τροχίδου, Μεντεσίδου και Ανδρίτσου έφεραν τον ΠΑΟΚ στο +6 στο 21′, ωστόσο οι γηπεδούχες μείωσαν στο γκολ στο 28′, 13-12. Ο Δικέφαλος αύξησε την διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενος στο σκορ με 15-13, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Τσικνάκη, καθώς η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδωσε σημαντικές αποκρούσεις σε εξάμετρα σουτ των αντιπάλων.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε την ΑΕΚ σε απόσταση δύο γκολ, 19-17, ωστόσο οι γηπεδούχες ισοφάρισαν, 20-20. Με Μεντεσίδου και Κερλίδη ο ΠΑΟΚ βρέθηκε και πάλι στο +2, 22-20, ενώ τα γκολ των Πρέμοβιτς και Γκρμπάβσεβιτς διατηρούσαν αυτή την διαφορά στο 46′, 24-22.

Ο ΠΑΟΚ έβρισκε συνεχώς τις λύσεις, κρατώντας την ΑΕΚ σε απόσταση δύο γκολ, 26-24 με Μπροκάρντο στο 54′. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, οι «ασπρόμαυρες» πάτησαν γκάζι, η Βραζιλιάνα τερματοφύλακας, Αλμέιδα, έδωσε σημαντικές αποκρούσεις, και η Τροχίδου έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά με τέσσερα γκολ, 28-24. Έτσι, ο Δικέφαλος πήρε τη νίκη και με 28-25 έκανε το 2-1 στην σειρά.