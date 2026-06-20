Ονειρεμένο ήταν το πρώτο μισό του 2026 για την Χριστίνα Παπαδοπούλου, καθώς τα ατομικά και τα Πανελλήνια ρεκόρ διαδέχονταν το ένα το άλλο, με την αθλήτρια του Πανελληνίου να κάνει τον πρώτο απολογισμό της στη συντάκτρια του paixebala.gr, Δήμητρα Πολυχρονοπούλου.

Η 29χρονη βαδίστρια, η οποία προπονείται υπό την καθοδήγηση του κορυφαίου Έλληνα προπονητή βάδην, Ναπολέων Κεφαλόπουλο, ξεκίνησε τη χρονιά, πραγματοποιώντας ένα νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 5000μ. βάδην σε κλειστό στίβο με χρόνο 21:37.79 τον Φεβρουάριο, καταρρίπτοντας το δικό της ρεκόρ (22:08.70) που είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025 στο ΣΕΦ.

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