Μετά από μια δύσκολη περίοδο, έναν σοβαρό τραυματισμό και το χειρουργείο που τον κράτησε μακριά από αυτό που αγαπά, ο Βασίλης Παπαγεωργίου επέστρεψε πιο δυνατός και απέδειξε ξανά πως η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η πίστη στον εαυτό σου μπορούν να σε οδηγήσουν ξανά στην κορυφή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του στο βάθρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το πρώτο μετάλλιο μπορεί να ήταν πιο γλυκό, όπως ο ίδιος παραδέχεται, όμως το δεύτερο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Είναι η επιβεβαίωση πως η προηγούμενη επιτυχία δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της ποιότητας, της προσπάθειας και της σκληρής δουλειάς που καταθέτει καθημερινά. Μαζί με τη χαρά για τη δική του επιτυχία, ο Βασίλης μιλά με υπερηφάνεια για την Εθνική Ομάδα και τις διακρίσεις των συναθλητών του, δείχνοντας πως το σημαντικότερο για εκείνον είναι η δύναμη και η ενότητα αυτής της ομάδας

Αναλυτικά η συνέντευξη του Βασίλη Παπαγεωργίου

-Βασίλη, συγχαρητήρια. Κατέκτησες το χάλκινο μετάλλιο σε ακόμη μία διοργάνωση. Πώς βιώνεις τη νέα μεγάλη επιτυχία σου;

«Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και για την προσπάθεια που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η χαρά είναι τεράστια. Αυτή η Εθνική Ομάδα είναι δεμένη και νιώθεις τεράστια χαρά με τις επιτυχίες όλων. Νιώθεις χαρά για την Εθνική Ομάδα μας, που έχουμε ανέβει κατά πολύ σε διεθνές επίπεδο. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Αρίωνα και τη Μαρία Λουίζα για τις νέες επιτυχίες τους και, φυσικά, σε όλα τα παιδιά!»

-Είναι το δεύτερο μετάλλιο που κατακτάς σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι… ξεχωριστό το συναίσθημα σε σχέση με το πρώτο;

«Το πρώτο ήταν σίγουρα πιο γλυκό! Είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα, η χαρά, η συγκίνηση! Αυτό, όμως, είναι το πειστήριο ότι δεν ήταν τυχαίο το πρώτο».

-Αυτή η διάκριση είναι ξεχωριστή για σένα, μετά το χειρουργείο;

«Μετά το χειρουργείο ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά είχα ανθρώπους δίπλα μου που πίστευαν σε εμένα. Ο τραυματισμός είναι ό,τι χειρότερο για κάθε αθλητή. Είναι σημαντικό να έχεις σε αυτές τις στιγμές άτομα που σε εμπιστεύονται και ακόμη σημαντικότερο να μην σταματήσεις να πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου».

-Όταν ανέβηκες στο βάθρο, τι σκέφτηκες;

«Πάνω στο βάθρο είναι πάντα πολύ όμορφα! Βλέπεις τους κόπους σου να δικαιώνονται. Οικογένεια και φίλους να χαμογελούν και να χαίρονται για την επιτυχία σου! Τα συναισθήματα είναι μοναδικά!»

-Επόμενος στόχος σου;

«Να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά. Θέλω πολύ να κατακτήσω κι άλλα μετάλλια, αλλά διαφορετικού χρώματος!»

-Πού θα ήθελες να αφιερώσεις αυτό το μετάλλιο;

«Θα ήθελα να το αφιερώσω στους προπονητές μου, Νίκο Παπαγεωργίου και Αλέξη Κολιτσόπουλο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά από τον σύλλογό μου για τη βοήθειά τους, καθώς και την Ομοσπονδία μας, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδερφό μου και τους φίλους μου, που ήρθαν από την Ελλάδα να με δουν!»