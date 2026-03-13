Το Μαυροβούνιο τον εμπνέει… Ο Παναγιώτης Παπανικολάου βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών στο Podgorica Senior European Cup 2026 και επανέλαβε την επιτυχία που είχε κάνει το 2024 στην ίδια πόλη. Ο Έλληνας τζουντόκα, ο οποίος στο βιογραφικό του έχει συνολικά τρία μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα, καθώς ήταν δεύτερος τον περασμένο Σεπτέμβριο στα Σκόπια, έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με απολογισμό δύο νίκες σε τρεις αγώνες στα +100kg.

Από το Νίμπουρκ, στο οποίο ταξίδεψε για να συμμετέχει σε προπονητικό καμπ, ο 24χρονος τζουντόκα μίλησε στο hjf.gr για την επιτυχία του, αναφέρθηκε στην σκληρή προετοιμασία και στο πλάνο για το 2026, μοιράστηκε τα όνειρα και τους στόχους του και αποκάλυψε το κίνητρό του.

Παράλληλα, στάθηκε στην βοήθεια που λαμβάνει από τους Αλέξη Ντανατσίδη και Νίκο Ηλιάδη. «Είμαι πολύ τυχερός που έχω δίπλα μου προπονητές διεθνούς αξίας και αναγνώρισης», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής του Ολυμπιονίκη Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Στα τέλη του μήνα θα λάβει μέρος στο Γκραν Σλαμ της Τιφλίδας και όπως υπογράμμισε: «θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται».

Αναλυτικά η συνέντευξη:

-Παναγιώτη χάλκινο μετάλλιο στην Ποντγκόριτσα για δεύτερη φορά. Πως έφτασες στην επιτυχία και πως ένιωσες;

«Έφτασα σε αυτό το αποτέλεσμα με σκληρή προετοιμασία πριν τους αγώνες, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων και βέβαια με τη συμπαράσταση και την καθοδήγηση του προπονητή μου. Για το πως ένιωσα, η αλήθεια είναι, ότι έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Μιας και είχα ξανακατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, στόχευα σε μια καλύτερη θέση. Παρόλα αυτά, τελικά η κατάκτηση ενός μεταλλίου δεν μπορεί πάρα να έχει θετικό πρόσημο, αφού είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται από ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό κύπελλο».

-Πως αντιμετωπίζεις το 2026 και τι περιμένεις από την χρονιά που τρέχει;

«Τη χρονιά που διανύουμε την αντιμετωπίζω με αισιοδοξία και προσμονή για ακόμη καλύτερα αποτέλεσμα και διακρίσεις. Η καθημερινότητα μου είναι γεμάτη προπονήσεις με σκοπό να ανεβάσω το αγωνιστικό μου επίπεδο και να είμαι πάντα έτοιμος για οποιαδήποτε αγωνιστική υποχρέωση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

-Ο στόχος σου ποιος είναι και τι σου δίνει κίνητρο;

«Στόχος μου είναι να γίνομαι κάθε μέρα και καλύτερος. Στην τεχνική, τη δύναμη και την ταχύτητα. Κίνητρο μου δίνουν οι άνθρωποι που είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Οι συναθλητές που μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα και τις ίδιες ανησυχίες».

-Ποιο είναι το όνειρό σου;

«Όνειρο μου βέβαια δεν μπορεί να είναι άλλο από μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό νομίζω είναι και το όνειρο κάθε αθλητή, ανεξαρτήτως αθλήματος».

-Και τώρα στην Τιφλίδα για το Grand Slam;

«Σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου Grand Slam, το εγχείρημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, μιας και συμμετέχουν οι κορυφαίοι τζουντόκα του πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται».

-Ανήκεις στον Ολυμπιονίκη Αγ. Ιωάννη Ρέντη πόσο σε βοηθάει η συνεργασία με τον Αλέξη Ντανατσίδη και τον Νίκο Ηλιάδη;

«Είμαι πολύ τυχερός που έχω δίπλα μου προπονητές διεθνούς αξίας και αναγνώρισης. Η μεγάλη εμπειρία τους, το πολύ υψηλό επίπεδο και βέβαια οι γνώσεις τους είναι πολύτιμα αγαθά για οποιονδήποτε αθλητή τα μοιράζεται. Η συμβολή και η στήριξή τους από την καθημερινή προπόνηση μέχρι το οποιοδήποτε μετάλλιο, είναι ανεκτίμητη».