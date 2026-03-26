Με απολογισμό πέντε μετάλλια και καλές εμφανίσεις επιστρέφει η ελληνική αποστολή Παρα Ταεκβοντό από την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου έλαβε μέρος στο διεθνές τουρνουά 2026 Turkiye Para Taekwondo Open.

Στο αγώνισμα του Para Kyorugi η Χριστίνα Γκέντζου (Κ44 -65 κιλά) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία, ενώ η Ελένη Παπασταματοπούλου (Κ44 +65 κιλά) ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ομοσπονδιακή προπονήτρια στο Para Kyorugi είναι η Ευαγγελία Βαγγέλογλου.

Στο Para Poomsae, οι Έλληνες αθλητές συνέχισαν τις επιτυχίες με τρία ακόμη χάλκινα μετάλλια. Συγκεκριμένα, στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν: ο Νικόλαος Κυπριανός Μιλάνος (P23), η Ελένη Νέστορα (P34), και η Μαρία Παύλου (P22) από το σωματείο: Ελλάς Ομάδα Όνειρο.

Αξιόλογες ήταν και οι παρουσίες του Βασίλειου Αβραμίκα (P21) του Π.Α.Σ.Κ.Α., της Φαίδρα Μαρκίδη (P22) του Ιππόκαμπου και του Γεώργιου Ψιμούλης του Π.Α.Σ.Κ.Α. που πλασαρίστηκαν στην 5η θέση.

Προπονητές ήταν οι Αναστάσιος Ευστρατίου, Βασίλειος Ζίκος, Κυριακή Χατζογιαννάκη.

Την αποστολή συνόδευσαν ο αρχηγός αποστολής Εμμανουήλ Μαρκίδης και ο athlete assistant Παναγιώτης Αβραμίκας.