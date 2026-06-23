Την επέκταση της συνεργασίας του με τον αρχηγό του ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Νίκος Παπανικολάου θα παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας πόλο ανδρών μέχρι το 2027.
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Την επέκταση της συνεργασίας του με τον αρχηγό του ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Νίκος Παπανικολάου θα παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας πόλο ανδρών μέχρι το 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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