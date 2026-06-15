Ακόμα ένας βασικός συντελεστής της κατάκτησης του νταμπλ συνεχίζει στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος για τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο, ως το 2027.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής ακραίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και τη νέα σεζόν αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής: “Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Μετά την φετινή επιτυχημένη σεζόν περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο πρωτάθλημα. Πιστεύω πως θα είναι ακόμα υψηλότερο το επίπεδο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Ελπίζω να κάνουμε και το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη”».