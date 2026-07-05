Στην ομάδα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Νίκος Κοπελιάδης, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τους «πράσινους».

Ο 30χρονος αριστερόχειρας περιφερειακός εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το περασμένο καλοκαίρι και είχε σημαντική συνεισφορά στην πορεία της ομάδας ως τους τελικούς της Waterpolo League και του Κυπέλλου, πετυχαίνοντας 59 γκολ σε 28 ματς Πρωταθλήματος.

Ο έμπειρος πολίστας έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας με τη Βουλιαγμένη το 2017, και έχει παίξει επίσης σε Ηλιούπολη, Παλαιό Φάληρο, Πανιώνιο, αλλά και στη γαλλική Σετ και την ιταλική Ποζίλιπο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Πιστεύω στο όραμα και τους στόχους του προπονητικού επιτελείου. Από πλευράς μου θα κάνω ό,τι μπορώ, ώστε να φροντίσω να πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο Κοπελιάδης στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.