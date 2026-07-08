Στη Βουλιαγμένη θα παραμείνει για πέμπτη διαδοχική σεζόν ο Ανδρέας Αλμύρας, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα υδατοσφαίρισης του ΝΟΒ.

Ο 22χρονος περιφερειακός μετακόμισε στο Λαιμό το 2022 και έκτοτε αποτελεί σημαντική μονάδα στους «μπέμπηδες», με τους οποίους έχει καταγράψει 97 συμμετοχές και 85 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε ως τα ημιτελικά του Champions League, το 2023.

Ο Αλμύρας ξεκίνησε το πόλο από την Πάτρα, εν συνεχεία πέρασε από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και αγωνίστηκε για μία χρονιά στον Υδραϊκό, πριν ενταχθεί στον ΝΟΒ, ενώ ήταν φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εφήβων, το 2021.

«Με μεγάλη χαρά ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, έναν σύλλογο με σπουδαία ιστορία και υψηλές φιλοδοξίες. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους του Ομίλου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συνεχίζω να φοράω το σκουφάκι της Βουλιαγμένης και να εκπροσωπώ αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε μαζί τη σκληρή δουλειά, με στόχο να πετύχουμε ακόμα περισσότερα, να διεκδικήσουμε τίτλους και να χαρίσουμε όμορφες στιγμές στον κόσμο της ομάδας μας. Εύχομαι σε όλους τους συμπαίκτες μου υγεία και μια καλή σεζόν» δήλωσε ο Αλμύρας.