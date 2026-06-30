Το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης θα φοράει και την επόμενη περίοδο ο Χάρης Ρομπόπουλος. Ο 27χρονος αμυντικός εντάχθηκε στην «αμφίβια ταξιαρχία» το καλοκαίρι του 2024, προερχόμενος από τον Υδραϊκό, και έκτοτε έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πορεία των «κυανόλευκων», τόσο στην άμυνα στα 2 μέτρα, όσο και στην επίθεση, όπου έχει προσφέρει 36 γκολ σε 59 αγώνες πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα, και με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, δείξαμε τη δουλειά και τους στόχους μας. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο μας. Έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις και στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατοί, με πάθος και φιλοδοξίες σε Ελλάδα και Ευρώπη» δήλωσε ο Ρομπόπουλος στην ιστοσελίδα της ομάδας υδατοσφαίρισης του Απόλλωνα Σμύρνης.