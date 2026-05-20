Ο Φοίνικας Σύρου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον πασαδόρο Φάνη Ρουσσόπουλο για τη σεζόν 2026/27.

Ο 25χρονος (21/7/2000) ύψους 1,90μ. πασαδόρος θα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο στη Σύρο, έχοντας ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά του με πολύ σημαντικό ρόλο την προηγούμενη διετία και δη την περασμένη σεζόν.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Φοίνικα, ο Φάνης Ρουσσόπουλος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω για ακόμη μια χρονιά την φανέλα του Φοίνικα. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε μια κακή παρένθεση και θέλουμε να την αφήσουμε πίσω μας. Στόχος μας είναι επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει, ώστε να βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας».

Στο παρελθόν, ο Φάνης Ρουσσόπουλος αγωνίστηκε σε ΟΠΕ Χαλκίδας, Παναθηναϊκό (κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Λιγκ Καπ), Πανερυθραϊκό, Κηφισιά και ΟΦΗ.