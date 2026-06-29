Η Βάσια Γκάτζιου θα παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας Χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας με τη διεθνή εξτρέμ.

Η 28χρονη αθλήτρια διάγει τη δεύτερη θητεία της στον «Δικέφαλο του βορρά», καθώς φόρεσε για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα, το διάστημα 2016-21, ενώ επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ, αφού πρώτα αγωνίστηκε στην ισπανική Γκραν Κανάρια (2021-23) και τη γερμανική Νέκαρσουλμ (2023-25).

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, η έμπειρη αθλήτρια δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενη που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον ΠΑΟΚ για ακόμη μία σεζόν. Ο Σύλλογος θέτει πάντα πρωταγωνιστικούς στόχους και το ίδιο θα κάνει και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Την περασμένη σεζόν φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά της Ευρώπης και, γιατί όχι, φέτος να κάνουμε ακόμη ένα βήμα παραπάνω. Μας περιμένει μια απαιτητική, αλλά και ιδιαίτερα συναρπαστική σεζόν. Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία σε όλους, και να έχουμε μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκάτζιου είναι η τέταρτη παίκτρια της ομάδας χάντμπολ του ΠΑΟΚ που ανανέωσε εν όψει της νέας σεζόν, καθώς προηγήθηκαν οι Εμμανουέλα Τσικνάκη, Έλενα Κερλίδη και Ολίνα Ανδρίτσου.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Βάσια Γκάτζιου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Ελληνίδα διεθνής εξτρέμ, γεννημένη το 1997 και με ύψος 170cm, συνεχίζει για δεύτερη σερί χρονιά και έβδομη συνολικά στα ασπρόμαυρα, ύστερα από την περασμένη άκρως πετυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του νταμπλ».