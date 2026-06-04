Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Μενέλαο Κοκκινάκη και ο διεθνής βολεϊμπολίστας θα συνεχίσει να φορά την ασπρόμαυρη φανέλα και την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Αυτό που απομένει να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα είναι ο ακριβής ρόλος που θα έχει στην ομάδα. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Κοκκινάκη να επιστρέφει στη θέση του λίμπερο, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν και από τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν στο ρόστερ.

Σε περίπτωση που υπάρξουν διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό, τότε δεν αποκλείεται να ξεκινήσει τη σεζόν ως ακραίος, με τον Καρασαββίδη στη θέση του λίμπερο.