Ο Φεράς Ραγκάμπ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν την ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, καθώς οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Αιγύπτιο ίντερ, ο οποίος εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο δυναμικό του «Δικεφάλου του βορρά».

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, ο 22χρονος άσος δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στην Οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την στήριξη και έτοιμος να τα δώσω όλα και τη νέα σεζόν. Πάμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε εξαιρετικές εμπειρίες. Πάμε ΠΑΟΚ!».

Εκτός του Ραγκάμπ, έχουν ανανεώσει εν όψει της νέας σεζόν οι Ιγκόρ Άρσιτς, Γιώργος Ελευθεριάδης, Εβγένι Τεμελκόσκι και Γιάννης Μπάτζιος, ενώ έχουν αποκτηθεί οι Μέρις Μπόσνιακ, Νεμπόισα Σίμοβιτς, Αρμάντο Σίνα.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Χάντμπολ ανδρών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με τον αθλητή, Φεράς Μαρβάν Ραγκάμπ, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αιγύπτιος ίντερ, γεννημένος το 2004 και με ύψος 187cm, συνεχίζει για δεύτερη σερί χρονιά στα ασπρόμαυρα, ύστερα από την περσινή στην οποία ήταν τρίτος σκορερ στην Handball Premier με 91 γκολ σε 23 αγώνες».