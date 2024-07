Ο Ράφα Ναδάλ συνεργάστηκε με τον Κάρλος Αλκαράθ για πρώτη φορά καθώς η λεγόμενη «dream team» της Ισπανίας ξεκίνησε τη διαδρομή της στο διπλό των Ολυμπιακών Αγώνων, νικώντας 7-6(4), 6-4 σήμερα (27/7) τους Αργεντινούς Μάξιμο Γκονσάλες και Αντρές Μολτένι.

Οι «Nadalcaraz», όπως αναφέρονται οι Ισπανοί, παρουσίασαν εντυπωσιακό τένις καθώς έφτασαν στη νίκη από ένα κατάμεστο πλήθος το βράδυ στο γήπεδο «Philippe Chatrier».

Παρά κάποιες ανησυχίες για τραυματισμούς, ο 38χρονος Ναδάλ φαινόταν δυναμικός καθώς ο 14 φορές πρωταθλητής του γαλλικού Open σφράγισε το εναρκτήριο σετ με ένα backhand.

Ο Αλκαράθ, νικητής του φετινού γαλλικού Open και του Γουίμπλεντον και η νέα δύναμη στο τένις ανδρών, φάνηκε να απολαμβάνει τον αγώνα δίπλα στο είδωλό του και πέτυχε ένα backhand για να δώσει στους Ισπανούς ένα σερβίς brake στο 4-4 στο δεύτερο σετ.

Ο Ναδάλ ήταν εξαιρετικός καθώς το πλήθος φώναζε «Ράφα, Ράφα» και όταν οι Ισπανοί σφράγισαν τη νίκη με τον Αλκαράθ, οι φίλαθλοι σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν το δίδυμο.

— Tennis Pictures That Go Hard (@hardpicstennis) July 27, 2024

First victory for this already iconic duo, Nadalcaraz! 🔥 pic.twitter.com/evIPwWTpei

— Roland-Garros (@rolandgarros) July 27, 2024