Λιγότερες από 40 ημέρες απομένουν για την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν της Πολωνίας, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου στην Kujawsko-Pomorska Arena.

Με αφορμή το ορόσημο των σαράντα ημερών, οι διοργανωτές παρουσίασαν τα μετάλλια για τα οποία θα αγωνιστούν οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου. Η αποκάλυψη των φιλοτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου και αποτέλεσε το κεντρικό γεγονός της εκδήλωσης.

Τα μετάλλια απεικονίζουν διάσπαρτα σημεία που ενώνονται σε τρίγωνα, σχηματίζοντας τις λεγόμενες «συστάδες καλών τόπων» της περιοχής, σε συνδυασμό με γραφικά στοιχεία εμπνευσμένα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.