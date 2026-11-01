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Τους «παρθενικούς» βαθμούς του στην εφετινή Waterpolo League ανδρών πανηγυρίζει το Περιστέρι, που νίκησε 21-12 εντός έδρας το Παλαιό Φάληρο, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 6η αγωνιστική. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Γιώργου Πουλιόπουλου «ξεκόλλησε» από το «μηδέν» και… προσπέρασε στην κατάταξη τα Χανιά και τη Γλυφάδα.
Η αυλαία της αγωνιστικής κλείνει απόψε (1/11, 21:00) στο Σεράφειο, με τη «μονομαχία» ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιώνιο. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κατάταξη και ο νικητής θα κάνει σημαντικό βήμα για την είσοδο στην τετράδα των πλέι-οφ.
Η 6η αγωνιστική:
ΠΑΟΚ-Εθνικός 13-11
Ηλυσιακός-Βουλιαγμένη 8-23
Γλυφάδα-Χανιά 9-9
Χίος-Ολυμπιακός 13-27
Υδραϊκός-Παναθηναϊκός 9-16
Περιστέρι-Παλ. Φάληρο 21-12
Απόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος Έναρξη 21:00
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Ολυμπιακός (144-50) 18
Παναθηναϊκός (121-62) 15
Βουλιαγμένη (106-56) 15
Πανιώνιος (74-50) 12 -5αγ.
Απόλλων Σμύρνης (98-75) 12 -5αγ.
ΠΑΟΚ (65-78) 10
Υδραϊκός (52-53) 9 -5αγ.
Εθνικός (71-64) 9
Παλαιό Φάληρο (76-88) 7
Χίος (71-107) 4
Περιστέρι (72-110) 3
Γλυφάδα (44-102) 2
Χανιά (46-77) 1 -5αγ.
Ηλυσιακός (47-115) 0