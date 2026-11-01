Τους «παρθενικούς» βαθμούς του στην εφετινή Waterpolo League ανδρών πανηγυρίζει το Περιστέρι, που νίκησε 21-12 εντός έδρας το Παλαιό Φάληρο, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 6η αγωνιστική. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Γιώργου Πουλιόπουλου «ξεκόλλησε» από το «μηδέν» και… προσπέρασε στην κατάταξη τα Χανιά και τη Γλυφάδα.

Η αυλαία της αγωνιστικής κλείνει απόψε (1/11, 21:00) στο Σεράφειο, με τη «μονομαχία» ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιώνιο. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κατάταξη και ο νικητής θα κάνει σημαντικό βήμα για την είσοδο στην τετράδα των πλέι-οφ.

Η 6η αγωνιστική:

ΠΑΟΚ-Εθνικός 13-11

Ηλυσιακός-Βουλιαγμένη 8-23

Γλυφάδα-Χανιά 9-9

Χίος-Ολυμπιακός 13-27

Υδραϊκός-Παναθηναϊκός 9-16

Περιστέρι-Παλ. Φάληρο 21-12

Απόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος Έναρξη 21:00

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός (144-50) 18

Παναθηναϊκός (121-62) 15

Βουλιαγμένη (106-56) 15

Πανιώνιος (74-50) 12 -5αγ.

Απόλλων Σμύρνης (98-75) 12 -5αγ.

ΠΑΟΚ (65-78) 10

Υδραϊκός (52-53) 9 -5αγ.

Εθνικός (71-64) 9

Παλαιό Φάληρο (76-88) 7

Χίος (71-107) 4

Περιστέρι (72-110) 3

Γλυφάδα (44-102) 2

Χανιά (46-77) 1 -5αγ.

Ηλυσιακός (47-115) 0