Την υπερηφάνεια του για την προσπάθεια των διεθνών μας απέναντι στην Ουγγαρία εξέφρασε ο Χάρης Παυλίδης, ασχέτως, αν δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της Εθνικής πόλο γυναικών, που δεν ήταν άλλος από την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Μιλώντας μετά τη λήξη του δραματικού αγώνα στην ΕΡΤ, όπου η ομάδα μας λύγισε στα πέναλτι με 12-11 ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήρε την μαχητικότητα των αθλητριών του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η «γαλανόλευκη» «πλήρωσε» τις περιορισμένες επιλογές που είχε, εξαιτίας της απουσίας σημαντικών μονάδων από τη διοργάνωση του Φουντσάλ.

«Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο που αγωνίστηκαν. Τα κορίτσια έπαιξαν με ψυχή και έδειξαν πως μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τόσο δύσκολα παιχνίδια. Επειδή, όμως ήταν… σφιχτό το ροτέισον κουράστηκαν κι έγιναν ορισμένες λάθος επιλογές» εξήγησε ο Παυλίδης και πρόσθεσε: «Η άμυνά μας ήταν εκπληκτική. Στην επίθεση προσπαθήσαμε να βάλουμε περισσότερες παίκτριες στο σκοράρισμα. Εν τέλει φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου χάσαμε δύο, ενώ είχαμε αστοχήσει σε δύο ακόμη στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Δίκαια προκρίθηκε η Ουγγαρία στον τελικό».

Καταλήγοντας, ο ομοσπονδιακός προπονητής έδωσε το σύνθημα ενόψει του “μικρού” τελικού της Πέμπτης (5/2, 19:15): «Να μην φύγουμε με άδεια χέρια από την Πορτογαλία. Αυτή η ομάδα είναι για τα μεγάλα και τα δύσκολα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι πως ήθελα κάτι καλύτερο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω μια κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου».

Από τη μεριά της η Φωτεινή Τριχά, είπε: «Προσπαθήσαμε πολύ. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, αλλά είμαι υπερήφανη για την ομάδα μου. Βρεθήκαμε από την αρχή πίσω στο σκορ, αλλά δείξαμε πως θέλαμε τη νίκη.

Μείναμε ενωμένες και παλέψαμε σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι όμορφο το συναίσθημα να χάνεις στον ημιτελικό. Δεν έχει νόημα να μιλάμε περισσότερο για τον αγώνα με την Ουγγαρία. Έχουμε ακόμη μια ευκαιρία μπροστά μας για να πάρουμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για να φύγουμε από την Πορτογαλία με μια γλυκιά γεύση».