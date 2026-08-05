Με την πέμπτη θέση της Εθνικής ομάδας στο ακροβατικό ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στα αγωνίσματα καλλιτεχνικής κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι.

Οι Μαρίζα Αμεράλη, Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης πραγματοποίησαν αξιόλογη εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 206.8142 βαθμούς, επίδοση που τους χάρισε την πέμπτη θέση.

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