Άγγιξε το βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης U17 η Ελληνίδα παλαίστρια

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στο παλμαρέ της η Βασιλική Καραβάνου, η οποία κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης U17, επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στην ηλικιακή της κατηγορία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση, φτάνοντας μέχρι τον μικρό τελικό, όπου αντιμετώπισε τη Μολδαβή Λισίτα. Παρά τη μεγάλη προσπάθειά της, γνώρισε την ήττα με σκορ 5-0, καταλαμβάνοντας την ιδιαίτερα τιμητική 5η θέση στον κόσμο.

Η νέα αυτή επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας εξαιρετικής αγωνιστικής χρονιάς για τη Βασιλική Καραβάνου, η οποία πριν από λίγους μήνες είχε κατακτήσει επίσης την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20, αγωνιζόμενη μάλιστα σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της αθλήτριας και τις μεγάλες προοπτικές που διαθέτει για το μέλλον.