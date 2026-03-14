Ο Δημήτρης Παυλίδης ήταν ο αθλητής που ολοκλήρωσε τις ελληνικές παρουσίες για την πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου ρίψεων στη Λευκωσίας, με μια ομολογουμένως πολύ θετική εμφάνιση.

Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας, αν και δεν ξεκίνησε καλά με βολή στα 54.21, βρήκε ρυθμό μέσα στον αγώνα ανεβαίνοντας σταδιακά στα 58.23, 59.78 και 62.83. Η πέμπτη προσπάθειά του ήταν άκυρη, και έκλεισε με 60.32.

Μια σημαντικής πρόοδος σε σχέση με τα 61.64 στο Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων στον Άγιο Κοσμά, στις 21 Φεβρουαρίου, και μια επίδοση που τον έφερε στην πέμπτη θέση στον αγώνα της Κύπρου.

Νικητής ήταν με 67.29, καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη, ο Γερμανός Στίβεν Ρίχτερ, νικητής πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Κ23 στο Μπέργκεν, δεύτερος ο Βαλκανιονίκης του 2025 στον Βόλο, Αλίν Φιρφιρίκα με 65.95 και τρίτος ο Ολλανδός Ρούμπεν Ρόλφινκ με 65.47.

Αυτός ήταν ο πέμπτος καλύτερος αγώνας της έως τώρα καριέρας του 23χρονου Έλληνα δισκοβόλου, και ο κορυφαίος σε μέτρα επί μη αμερικανικού εδάφους.

Ο αθλητής, που γυμνάζεται με τον πατέρα του Αλέξανδρο Παυλίδη, διανύει την πρώτη σεζόν της επιστροφής του στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στις ΗΠΑ, όπου πέτυχε τρία πανελλήνια ρεκόρ, με καλύτερη επίδοση τα 65.11.