Ο Πανιώνιος κατέλαβε την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη της Waterpolo League ανδρών, καθώς επικράτησε του Υδραϊκού με 16-12.

Ο αγώνας ήταν νοκ-άουτ και δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης περιόδου και συγκεκριμένα στο Conference Cup.

Για την ομάδα της Ύδρας η έκτη θέση αποτελεί υπέρβαση, αφού κατετάγη 8η στο Γκρουπ 1 της Β΄ φάσης και πέρασε μέσω play-in στα πλέι-οφ, όπου κατάφερε να κάνει την έκπληξη και με 2-1 νίκες να αφήσει εκτός Ευρώπης τον ΠΑΟΚ.