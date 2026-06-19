Με τη συμμετοχή τεσσάρων Ελλήνων αθλητών/τριών, διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου, στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας, ο τέταρτος φετινός αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.

Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν στα αγωνίσματα ανδρών (10χλμ. και 3χλμ. νοκ-άουτ σπριντ) ο Φίλιππος Θεοφιλόπουλος του Παλαιού Φαλήρου και ο Άγγελος Χριστοδούλου του Γλαύκου Περιστερίου, ενώ στα αντίστοιχα αγωνίσματα των γυναικών θα «πέσουν» η Γεωργία Μακρή του Γλαύκου Περιστερίου και η Σοφία Ολίβια Κάρρας του Παλαιού Φαλήρου. Θα αγωνιστεί επίσης και η Μαρία Γκάζγκα.

Τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες συνοδεύει ο προπονητής Νίκος Βέζος.