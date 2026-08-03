Με τον καλύτερο τρόπο εκπροσωπήθηκε το ελληνικό τζούντο στο Balkan Judo Championship for Seniors, που ολοκληρώθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας.

Οι Έλληνες βετεράνοι judoka πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας συνολικά 5 μετάλλια, σε μια διοργάνωση υψηλού αγωνιστικού επιπέδου.

Ο ελληνικός απολογισμός:

– Χρυσό μετάλλιο – Βασίλειος Τσιάμπας, -81 κιλά

– Χρυσό μετάλλιο – Ζαφείρης Μαργαριτόπουλος, -90 κιλά

– Χρυσό μετάλλιο – Στυλιανός Κρεούζης, -90 κιλά

– Ασημένιο μετάλλιο – Πέτρος Σαλαβασίδης, +100 κιλά

– Χάλκινο μετάλλιο – Πέτρος Σαλαβασίδης, +100 κιλά

Ένας εξαιρετικός απολογισμός που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι το ελληνικό τζούντο διαθέτει ποιότητα, αγωνιστικότητα και δυναμική σε κάθε ηλικιακό επίπεδο.

Οι Έλληνες βετεράνοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αγωνίστηκαν με πάθος και αποφασιστικότητα και ανέβασαν ψηλά την ελληνική σημαία στα Τίρανα, χαρίζοντας σημαντικές διακρίσεις στο ελληνικό τζούντο.