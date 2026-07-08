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Ύστερα από μια συγκλονιστική μάχη διάρκειας 5 ωρών και 15 λεπτών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-2 σετ του εξαιρετικού Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον.

Στο μεγαλύτερο σε χρόνο προημιτελικό Γουίμπλεντον στην ιστορία, ο Σέρβος τενίστας έδειξε πως είναι «φτιαγμένος» από ατσάλι, δεν λύγισε, πήρε μια επική πρόκριση και έκλεισε ραντεβού στους «4» με τον Γιανίκ Σίνερ.

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