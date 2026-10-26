Ο Θανάσης Κοντογεώργος έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη τον ΟΦΝΙ. Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αφοσίωση το ελληνικό χάντμπολ, αφού διατέλεσε Πρόεδρος της ΕΣΧΑ από το 2011 έως το 2017.

Παράλληλα, ήταν στέλεχος της Νέας Ιωνίας για 50 χρόνια, ενώ από το 1995 ήταν ο πρόεδρος των πρωταθλητριών Ελλάδος στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η ανακοίνωση:

«Με βαθιά οδύνη, ανείπωτη θλίψη και συγκίνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ιστορικού μας Συλλόγου αποχαιρετά τον αγαπημένο μας Πρόεδρο, Αθανάσιο Κοντογεώργο (Βλάχο), έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε απλώς επικεφαλής του Συλλόγου μας, αλλά ένας αληθινός στυλοβάτης του, ένας άνθρωπος της προσφοράς, της αγάπης και της ανιδιοτέλειας.

Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Όχι μόνο στις τάξεις του Συλλόγου μας, αλλά και στις καρδιές όλων εκείνων που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να συνεργαστούν μαζί του και να βιώσουν από κοντά τη μεγαλοψυχία και τη γενναιοδωρία του.

Ο Θανάσης υπήρξε ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, ανοιχτή αγκαλιά και αστείρευτη διάθεση προσφοράς. Η γενναιοδωρία του δεν περιοριζόταν στα λόγια, αλλά εκφραζόταν έμπρακτα, μέσα από τις πράξεις του, τη συμπαράστασή του, την προθυμία του να βοηθήσει και την ανιδιοτελή αγάπη του για τους ανθρώπους και τον Σύλλογό μας. Ήξερε να προσφέρει χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα, να στηρίζει χωρίς να ζητά αναγνώριση και να βρίσκεται δίπλα σε όποιον είχε ανάγκη.

Η προσφορά του στον ιστορικό μας Σύλλογο υπήρξε πολύτιμη, ουσιαστική και βαθιά χαραγμένη στη μεγάλη διαδρομή του. Με την παρουσία, τη δράση, τον αγώνα και την αφοσίωσή του, συνέβαλε καθοριστικά στη συνέχιση της πορείας του, στην προάσπιση των αξιών του και στη διατήρηση της ιστορικής του παρακαταθήκης. Έβαλε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία μας, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη διαδρομή ενός Συλλόγου που κουβαλά μνήμες, αγώνες, παραδόσεις και προσδοκίες πολλών γενεών.

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του: το έργο του, το παράδειγμά του, η προσφορά του και η αγάπη που έδωσε απλόχερα. Γιατί οι άνθρωποι που προσφέρουν αληθινά δεν χάνονται ποτέ. Παραμένουν ζωντανοί μέσα από όσα δημιούργησαν, μέσα από τις ψυχές που άγγιξαν και μέσα από τις αξίες που μας κληροδότησαν.

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και ολόκληρη η οικογένεια του Συλλόγου μας σκύβουμε με σεβασμό το κεφάλι μπροστά στη μνήμη του. Η θλίψη μας είναι μεγάλη, όμως μεγαλύτερη είναι η ευγνωμοσύνη μας για όσα προσέφερε και για όσα θα συνεχίσει να συμβολίζει για όλους εμάς.

Αγαπημένε μας Πρόεδρε, Θανάση,

Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, για τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, για την αφοσίωσή σου και για το ανεξίτηλο αποτύπωμα που αφήνεις στην ιστορία του Συλλόγου μας.

Το έργο σου θα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Η προσφορά σου θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη μας.

Και το όνομά σου θα έχει πάντα τη δική του ξεχωριστή θέση στη μεγάλη ιστορική διαδρομή του Συλλόγου μας.

Καλό σου ταξίδι, Πρόεδρε και αγαπημένε μας φίλε.

Αιωνία σου η μνήμη. Καλό Παράδεισο.

Με βαθιά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, οι προπονητές και οι αθλητές του ΟΦΝΙ».