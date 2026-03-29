Με έξι γκολ του νεαρού Αγγέλου Λαμπάτου, ο ΝΟ Πατρών επικράτησε 16-10 στη Λάρισα της τοπικής ομάδας, για την 7η αγωνιστική του Γκρουπ 2 στη Β΄ φάση της Waterpolo League ανδρών, και συνεχίζει να ελπίζει σε πλεονέκτημα έδρας στον α΄ γύρο των πλέι άουτ.

Για να τα καταφέρει, η αχαϊκή ομάδα θα πρέπει την τελευταία αγωνιστική να νικήσει τον ΟΦΘ και παράλληλα τα Χανιά να χάσουν από τη Γλυφάδα, με τον ΝΟΠ να ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Κρήτες.

Στον αντίποδα, η Λάρισα μετά και τη σημερινή της ήττα (21η σε ισάριθμους αγώνες) οδεύει προς απευθείας υποβιβασμό στην Α2, χωρίς δικαίωμα να συμμετάσχει στα πλέι άουτ, αφού η διαφορά της από τον ΟΦΘ υπερβαίνει τους 15 βαθμούς.

Η 7η αγωνιστική της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:

Γκρουπ 1

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 21-12

ΠΑΟΚ-Παλ. Φάληρο 19-8

Περιστέρι-Πανιώνιος 8-12

Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 1/4

Βαθμολογία (Σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός (443-157) 60 -20αγ.

Παναθηναϊκός (356-167) 57 -20αγ.

Βουλιαγμένη (342-215) 48

Απόλλων Σμύρνης (398-216) 48 -20αγ.

ΠΑΟΚ (324-271) 36

Πανιώνιος (323-269) 36 -20αγ.

Παλαιό Φάληρο (207-311) 22

Περιστέρι (230-293) 21

Γκρουπ 2

ΟΦΘ-Χανιά 16-12

Γλυφάδα-Χίος 9-11

Υδραϊκός-Εθνικός 17-9

Λάρισα-ΝΟ Πατρών 10-16

Βαθμολογία (Σε 21 αγώνες)

Υδραϊκός (278-232( 37

Γλυφάδα (280-301) 33

Χίος (267-283) 32

Εθνικός (263-291) 27

ΟΦΘ (224-369) 15

Χανιά (215-306) 13

ΝΟ Πατρών (230-376) 10

Λάρισα (175-498) -1

* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.