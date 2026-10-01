Νικηφόρα συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στη Handball Premier τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας άνετα της ΧΑΝΘ με 42-19 στο κλειστό της Μίκρας για την 3η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στη Νέα Κίο, άντεξε στην πίεση του Διομήδη Άργους και πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 23-20, καθώς βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία, διατήρησε τον έλεγχο στο φινάλε και έφτασε σε ένα πολύτιμο εκτός έδρας αποτέλεσμα.

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