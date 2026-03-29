Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 σετ στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη και έκανε το 2-0 νίκες στη σειρά των ημιτελικών της Volley League.

Οι «πράσινοι» απέχουν πλέον μία νίκη από την πρόκριση στους τελικούς, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση για να μείνει «ζωντανός» στη σειρά.

Αυτή ήταν η 8η διαδοχική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στη Volley League. Επόμενο «ραντεβού» στο Μετς την Τετάρτη (1/4, 20:00) για τους δύο «αιώνιους».

Σπουδαία απόδοση για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έπιασε ο Ουκρανός Γιάντσουκ, ωστόσο το σημείο-κλειδί της αναμέτρησης ήταν η είσοδος του MVP, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου αντί του Πρωτοψάλτη. Μαζί με τον Γιάντσουκ και τον Χανδρινό σταθεροποίησαν την υποδοχή και άλλαξαν τη ροή του αγώνα.

