Ασταμάτητος ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να κάνει άλμα στα 8,54 μ. όμως ο άνεμος (+4,3) του στέρησε την επίδοση (το επιτρεπτό όριο ανέμου για να μετρήσει επίσημα ένα άλμα είναι +2,0 m/sec) στα χθεσινά Dromia 2026 που έγιναν στη Βάρη.

Ο αθλητής του Γιώργος Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με 8,23 μ. (+3,7), πέτυχε 8,54 μ. (+4,3) στη δεύτερη προσπάθεια, 8,42 μ. (+2,3) στην τρίτη και στη συνέχεια είχε τρία άκυρα – στην ουσία ανολοκλήρωτα – άλματα, καθώς δε μέτρησαν λόγω των ευνοϊκών ανέμων. Ο Έλληνας πρωταθλητής που φέτος έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8,49 μέτρα θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την ερχόμενη εβδομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, εκεί όπου θα επιδιώξει να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

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