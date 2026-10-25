Το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα πανηγύρισε το Σάββατο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ρότερνταμ.

Ο «άρχοντας» των κρίκων, ο οποίος έχει φυσικά και τρία χρυσά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά τον τελικό, στον οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση, έστειλε το δικό του μήνυμα γι’ αυτήν την επιτυχία του, αποκαλύπτοντας πως τις προηγούμενες ημέρες ήταν άρρωστος με υψηλό πυρετό.

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