Ένα χάλκινο μετάλλιο και μία 4η θέση ήταν ο απολογισμός της ελληνικής πλευράς στο ομαδικό του Βαλκανικού πρωταθλήματος πινγκ πονγκ στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Σεράγεβο.

Την Τετάρτη 16/09, την 3η θέση κατέκτησε η Εθνική ανδρών και διεύρυνε τα ρεκόρ της στη δεκαετία. Διότι μπορεί να παρέδωσε τον τίτλο της από πέρσι στην Κωνσταντινούπολη, όμως από το 2022, που επανήλθαν τα Βαλκανικά πρωταθλήματα για τη μεγάλη κατηγορία είναι κάθε χρόνο στο πόντιουμ των νικητών. Μάλιστα εκτός από το 2025, είχε χρυσό μετάλλιο και το 2023.

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