Την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη με ρωσική καταγωγή, Κονσταντίν Χαρκόφ ανακοίνωσε η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού συνεχίζοντας τη στελέχωσή της εν όψει της έναρξης της Waterpolo League 2026-27.

Οι Πειραιώτες θα έχουν ένα ακόμη «εργαλείο» στο ρόστερ τους ενισχύοντας την περιφέρεια. Ο 29χρονος πολίστας, παρότι δεν έδωσε το «παρών» στο Final-4 της Μάλτας με την Μλάντοστ, ολοκλήρωσε το Champions League στη 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ, αποδεικνύοντας τη δυναμική του στο σκοράρισμα.

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