Με ατυχία ξεκινάει η σεζόν στον Μίλωνα, καθώς ο Λουκ Χερ τραυματίστηκε και η ομάδα της Νέας Σμύρνης έπρεπε να βγει στην αγορά για αντικαταστάτη.

Οι Νεοσμυρνιοί κατέληξαν στον Ρενέτ Βάνκερ, τον διεθνή Εσθονό πασαδόρο που είχε αποκτήσει ο Άρης, και είχε μία πολύ καλή παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε.

Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με τον Γάλλο Λέο Μάιερ, ο οποίος έχει περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του στη Γαλλία, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη σε Γερμανία, Ελβετία, Εσθονία και Κουβέιτ.