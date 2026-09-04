Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας για πρώτη φορά το διαμάντι του Diamond League στον μεγάλο τελικό του επί κοντώ στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη λόγω ενοχλήσεων στο πόδι, και με άλμα στα 5,92 μ. εξασφάλισε την πρώτη θέση. Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Με εντυπωσιακή τρίτη προσπάθεια πέρασε και τα 6,12 μ., καταρρίπτοντας κατά ένα εκατοστό το ρεκόρ μίτινγκ που κατείχε ο Ντουπλάντις από το 2024.

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