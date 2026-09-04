Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για τον Άθλο Ορεστιάδας, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς διαγώνιου Γιώργου Τζιουμάκα ενόψει της νέας σεζόν στην Pre League Ανδρών.

Ο 31χρονος άσος διαθέτει πλούσια εμπειρία από το ελληνικό και το ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηρακλή, ΑΕΚ, Φίλιππο Βέροιας, Φοίνικα Σύρου, ΟΦΗ και Πήγασο Πολίχνης, αλλά και στις Κούνεο, Περούτζια, Πιατσέντζα και Καστελάνα Γκρότε στην Ιταλία. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε Ιράν, Σαουδική Αραβία και Κύπρο.

Ο Τζιουμάκας μετρά περισσότερες από 60 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών, έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο European League του 2014 και έχοντας συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023.