Πολύ άσχημα νέα για τον Πανιώνιο, καθώς η Ξένια Κακουράτου υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει τα play off, όπου η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα παλέψει για τον τίτλο.

Η έμπειρη λίμπερο των Κυπελλούχων Ελλάδας έπαθε τη ζημιά στο αριστερό πόδι σε μια ανύποπτη φάση στην προπόνηση πριν από λίγες μέρες.

Τη Δευτέρα (30/3) θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και σε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Πλέον, ο προπονητής Γιουνούς Οτσάλ είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να συνεχίσει με την δεύτερη λίμπερο, Μαρτίνα Ξανθοπούλου.