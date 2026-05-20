Σε μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη είναι έτοιμος να προχωρήσει ο πρωταθλητής της Volley League ανδρών, Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα στον Νικολάι Κόλεφ για να δώσει ποιότητα και δύναμη στο μπλοκ του.

Ο Βούλγαρος διεθνής κεντρικός, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε με επιτυχία στον ΠΑΟΚ, είναι έτοιμος να «κατηφορίσει» στην Αθήνα για να παίξει στον νταμπλούχο Ελλάδας.

Ο 29χρονος Κόλεφ, που ήταν ο πρώτος μπλοκέρ του πρωταθλήματος 2025-26 με 68 «στοπ», έρχεται να πλαισιώσει στο κέντρο του φιλέ τους Πάτρικ Γκάσμαν, Θοδωρή Βουλκίδη και Γιώργο Παπαλεξίου.