Κλιμακώνεται η ένταση στο ανδρικό βόλεϊ, καθώς το αίτημα για αύξηση των ξένων αθλητών ανοίγει μέτωπο μεταξύ Λίγκας και αθλητών, με την Ομοσπονδία βόλεϊ να καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις.

Αφορμή είναι το αίτημα της ΕΣΑΠ για αύξηση των αλλοδαπών αθλητών στη Volley League από τέσσερις σε πέντε στο φύλλο αγώνα. Οι αθλητές, μέσω του ΠΑΣΑΠΠ, αντιδρούν έντονα, ζητώντας από το Υπουργείο Αθλητισμού και την ΕΟΠΕ να απορρίψουν το αίτημα και να ανοίξει διάλογος για τη θεσμική και επαγγελματική αναβάθμιση του πρωταθλήματος.

Η ΕΣΑΠ, δηλαδή η πλευρά των Συλλόγων, επιδιώκει τη δυνατότητα συμμετοχής πέντε ξένων αθλητών σε μια ομάδα χωρίς περιορισμό ταυτόχρονης παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο, προτείνοντας η ρύθμιση να ισχύσει για τουλάχιστον μία πενταετία.

