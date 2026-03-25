Πολύ μεγάλη μάχη έγινε στο κολυμβητήριο του Λαιμού με έπαθλο την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου. Η Βουλιαγμένη νίκησε 14-11 τον Απόλλωνα Σμύρνης και υπερκάλυψε το -2 του πρώτου αγώνα στο Σεράφειο.

Έτσι, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 48, όμως ο ο ΝΟΒ διατηρεί το πλεονέκτημα καθώς κριτήριο είναι οι μεταξύ τους αγώνες.

Τέσσερα γκολ σημείωσε ο Ολλανδός Τε Ρίλε για τη Βουλιαγμένη και τρία ο Καστρινάκης, ενώ για την «αμφίβια ταξιαρχία» από τρία είχαν Ντάουμπε και Σολανάκης και δύο ο Γαρδίκας.

Οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 4-3, 3-3

Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)

Ολυμπιακός (422-145) 57 -19αγ.

Παναθηναϊκός (356-167) 57

Βουλιαγμένη (330-194) 48

Απόλλων Σμύρνης (398-216) 48

ΠΑΟΚ (305-263) 33

Πανιώνιος (311-261) 33 -19αγ.

Παλαιό Φάληρο (199-292) 22

Περιστέρι (222-281) 21