Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 16-3 το Παλαιό Φάληρο και διατήρησε το αήττητο που έχει από την έναρξη της σεζόν (7 στα 7) στον Α’ όμιλο της Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Α΄ Όμιλος

ΝΟ Πατρών-Εθνικός 14-15

Παναθηναϊκός-Παλ. Φάληρο 16-3

Χανιά-Χίος 23/11

Πανιώνιος-Βουλιαγμένη 23/11

Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)

Παναθηναϊκός (130-43) 21 -7αγ.

Βουλιαγμένη (127-68) 18 -7αγ.

Πανιώνιος (114-78) 15 -6αγ.

Εθνικός (106-125) 12

Χίος (75-95) 9 -7αγ.

Παλαιό Φάληρο (79-120) 9

Χανιά (57-101) 1 -7αγ.

ΝΟ Πατρών (86-145) 1

Β΄ Όμιλος

Γλυφάδα-Απόλλων Σμύρνης 8-23

Ολυμπιακός-Λάρισα 36-7

ΠΑΟΚ-Περιστέρι 19-11

ΟΦΘ-Υδραϊκός 14-18

Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)

Ολυμπιακός (180-46) 21 -7αγ.

Απόλλων Σμύρνης (179-78) 21

ΠΑΟΚ (122-74) 18 -7αγ.

Υδραϊκός (92-93) 12

Γλυφάδα (93-132) 9

ΟΦΘ (75-131) 6

Περιστέρι (88-120) 6

Λάρισα (56-211) 0