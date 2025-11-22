Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 16-3 το Παλαιό Φάληρο και διατήρησε το αήττητο που έχει από την έναρξη της σεζόν (7 στα 7) στον Α’ όμιλο της Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Α΄ Όμιλος
ΝΟ Πατρών-Εθνικός 14-15
Παναθηναϊκός-Παλ. Φάληρο 16-3
Χανιά-Χίος 23/11
Πανιώνιος-Βουλιαγμένη 23/11
Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)
Παναθηναϊκός (130-43) 21 -7αγ.
Βουλιαγμένη (127-68) 18 -7αγ.
Πανιώνιος (114-78) 15 -6αγ.
Εθνικός (106-125) 12
Χίος (75-95) 9 -7αγ.
Παλαιό Φάληρο (79-120) 9
Χανιά (57-101) 1 -7αγ.
ΝΟ Πατρών (86-145) 1
Β΄ Όμιλος
Γλυφάδα-Απόλλων Σμύρνης 8-23
Ολυμπιακός-Λάρισα 36-7
ΠΑΟΚ-Περιστέρι 19-11
ΟΦΘ-Υδραϊκός 14-18
Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)
Ολυμπιακός (180-46) 21 -7αγ.
Απόλλων Σμύρνης (179-78) 21
ΠΑΟΚ (122-74) 18 -7αγ.
Υδραϊκός (92-93) 12
Γλυφάδα (93-132) 9
ΟΦΘ (75-131) 6
Περιστέρι (88-120) 6
Λάρισα (56-211) 0