Ο Ολυμπιακός προελαύνει ασταμάτητος στο Champions League υδατοσφαίρισης, αλλά στο πρώτο του δύσκολο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα ζορίστηκε πάρα πολύ και χρειάστηκε ένα γκολ του Ντίνου Γενηδουνιά, 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για να «λυγίσει» με 15-14 την αντίσταση του εξαιρετικού Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφειο.

Το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου της Waterpolo League ανδρών ξεπέρασε τις προσδοκίες, τόσο αναφορικά με το θέαμα, όσο -κυρίως- και με το σασπένς που είχε μέχρι το τέλος.

Η «αμφίβια ταξιαρχία» βρήκε λύσεις με τα περιφερειακά σουτ (κυρίως από Ντάουμπε και Μπογκντάνοβιτς) και με σερί 3-0 προηγήθηκε 12-11 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με δύο διαδοχικά γκολ του Άνγκιαλ, ο Μπογκντάνοβιτς αστόχησε σε πέναλτι και ξανά ο Ούγγρος αμυντικός, με κλέψιμο στο κέντρο της πισίνας και γκολ στην κόντρα, «έγραψε» το 12-14, 3΄35΄΄ πριν τη λήξη.

Ο Απόλλωνας όμως δεν παράτησε το ματς και με δύο συνεχόμενα τέρματα του Χανς Ντάουμπε ισοφάρισε, στα 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς είπε την τελευταία… λέξη στα 12΄΄, ενώ στην τελευταία επίθεση των γηπεδούχων (όπου περιέργως ο Τεό Λοράντος δεν πέρασε επιπλέον παίκτη αντί του τερματοφύλακα, όπως έχει δικαίωμα), το σουτ του Ντάουμπε σταμάτησε στο δοκάρι του Ζερδεβά.

Τα άλλα δύο σημερινά ματς του Β΄ ομίλου έγιναν στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να συντρίβει 28-7 την ουραγό Λάρισα (που παρατάχθηκε με μόλις δέκα παίκτες) και τον ΟΦΘ να κάνει την έκπληξη, νικώντας 10-8 το Περιστέρι.

Είναι η δεύτερη διαδοχική επιτυχία για τους νεοφώτιστους, που έπιασαν την ομάδα των δυτικών προαστίων στους έξι βαθμούς και δείχνουν αποφασισμένοι να «πολεμήσουν» για την παραμονή στην κατηγορία.

Στον Α΄ όμιλο, η Βουλιαγμένη επιβλήθηκε άνετα στο Λαιμό -ως τυπικά φιλοξενούμενη- των Χανίων με 17-5, παρότι ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς έκανε rotation, στο ενδιάμεσο των κρίσιμων αγώνων του Euro Cup.

Ο Πανιώνιος ξεπέρασε το αρχικό ξάφνιασμα (0-3 στα πρώτα λεπτά) και νίκησε 20-10 το Παλαιό Φάληρο στη Νέα Σμύρνη. Ματς θρίλερ έγινε τέλος στην Πάτρα, όπου η Χίος νίκησε 13-12 τον ΝΟΠ και διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την τέταρτη θέση.

Οι φιλόξενούμενοι προηγήθηκαν 13-10, 1΄47΄΄ πριν τη λήξη και φάνηκε να «καθαρίζουν» το παιχνίδι, αλλά ο Μπιοκάνιν μείωσε και στη συνέχεια οι διαιτητές χρέωσαν αποβολή χωρίς αντικατάσταση στον Ματαθίο Αμπαζή, με τον Ανδρικόπουλο να αξιοποιεί το συνεπακόλουθο πέναλτι στα 54΄΄.

Η πατρινή ομάδα, η οποία παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη, είχε στο τέλος την ευκαιρία να ισοφαρίσει, ούσα με παίκτη παραπάνω, αλλά ο Καρακούρος απέκρουσε το σουτ του Παπαχριστόπουλου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΟ Πατρών-Χίος 12-13

Πανιώνιος-Παλ. Φάληρο 20-10

Χανιά-Βουλιαγμένη 5-17

Εθνικός-Παναθηναϊκός 20:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Βουλιαγμένη 127-68 18

Παναθηναϊκός 94-32 15 -5αγ.

Πανιώνιος 114-78 15 -6αγ.

Παλαιό Φάληρο 76-104 9

Εθνικός 83-90 9 -6αγ.

Χίος 75-95 9

Χανιά 57-101 1

ΝΟ Πατρών 72-130 1

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΦΘ-Περιστέρι 10-8

ΠΑΟΚ-Λάρισα 28-7

Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός 14-15

Γλυφάδα-Υδραϊκός 16/11

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 144-39 18 -6αγ.

Απόλλων Σμύρνης 156-70 18

ΠΑΟΚ 103-63 15 -6αγ.

Γλυφάδα 78-100 9 -6αγ.

Υδραϊκός 65-72 6 -6αγ.

Περιστέρι 77-101 6

ΟΦΘ 61-113 6

Λάρισα 43-160 0

