Ο Παναθηναϊκός νίκησε 17-5 εκτός έδρας το Περιστέρι σε εξ’ αναβολής αγώνα για την 5η αγωνιστική της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών και παρέμεινε 2ος στη βαθμολογία μειώνοντας στους 3 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Το μυαλό των «πράσινων» οι οποίοι έφθασαν τις 19 νίκες σε 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, είναι στον δεύτερο προημιτελικό με τη Γιάντραν Σπλιτ στην Κροατία, το Σάββατο (28/3) όπου καλείται να ανατρέψει την ήττα με 11-10 του πρώτου αγώνα.

