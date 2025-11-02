Η Βουλιαγμένη πέρασε ευκολότερα του αναμενομένου από τον Πειραιά, καθώς επιβλήθηκε 21-8 του Εθνικού, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών. Με καλή άμυνα και επιθετική πολυφωνία, ο ΝΟΒ «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι και παραμένει στη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου, πίσω από τον Παναθηναϊκό και μαζί με τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι», από την πλευρά τους, δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα στο Λαιμό απέναντι στον -τυπικά γηπεδούχο- ΝΟ Χανίων, τον οποίο νίκησαν 19-9, με έξι γκολ του Αλέξανδρου Γούνα.

Στον Β΄ όμιλο, η Γλυφάδα επιβλήθηκε στο Λαιμό 19-11 της ουραγού Λάρισας και σημείωσε τη δεύτερη φετινή της νίκη, με τους Θανάση Χρυσοσπάθη και Γρηγόρη Γιαννόπουλο να σημειώνουν από έξι τέρματα.

Η 5η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών:

Α΄ Όμιλος

Χίος-Παναθηναϊκός 6-18

ΝΟ Πατρών-Παλ. Φάληρο 16-19

Χανιά-Πανιώνιος 9-19

Εθνικός-Βουλιαγμένη 8-21

Βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)

Παναθηναϊκός (94-32) 15

Βουλιαγμένη (90-56) 12

Πανιώνιος (94-68) 12

Εθνικός (73-76) 9

Παλαιό Φάληρο (56-78) 6

Χίος (48-73) 3

Χανιά (46-74) 1

ΝΟ Πατρών (53-97) 1

Β΄ Όμιλος

ΟΦΘ-ΠΑΟΚ 10-13

Υδραϊκός-Ολυμπιακός 4-16

Απόλλων Σμύρνης-Περιστέρι 22-11

Γλυφάδα-Λάρισα 19-11

Βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)

Ολυμπιακός (129-25) 15

Απόλλων Σμύρνης (125-46) 15

ΠΑΟΚ (75-56) 12

Περιστέρι (55-74) 6

Υδραϊκός (56-55) 6

Γλυφάδα (61-86) 6

ΟΦΘ (36-99) 0

Λάρισα (36-132) 0