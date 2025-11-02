Η Βουλιαγμένη πέρασε ευκολότερα του αναμενομένου από τον Πειραιά, καθώς επιβλήθηκε 21-8 του Εθνικού, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών. Με καλή άμυνα και επιθετική πολυφωνία, ο ΝΟΒ «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι και παραμένει στη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου, πίσω από τον Παναθηναϊκό και μαζί με τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι», από την πλευρά τους, δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα στο Λαιμό απέναντι στον -τυπικά γηπεδούχο- ΝΟ Χανίων, τον οποίο νίκησαν 19-9, με έξι γκολ του Αλέξανδρου Γούνα.
Στον Β΄ όμιλο, η Γλυφάδα επιβλήθηκε στο Λαιμό 19-11 της ουραγού Λάρισας και σημείωσε τη δεύτερη φετινή της νίκη, με τους Θανάση Χρυσοσπάθη και Γρηγόρη Γιαννόπουλο να σημειώνουν από έξι τέρματα.
Η 5η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών:
Α΄ Όμιλος
Χίος-Παναθηναϊκός 6-18
ΝΟ Πατρών-Παλ. Φάληρο 16-19
Χανιά-Πανιώνιος 9-19
Εθνικός-Βουλιαγμένη 8-21
Βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)
Παναθηναϊκός (94-32) 15
Βουλιαγμένη (90-56) 12
Πανιώνιος (94-68) 12
Εθνικός (73-76) 9
Παλαιό Φάληρο (56-78) 6
Χίος (48-73) 3
Χανιά (46-74) 1
ΝΟ Πατρών (53-97) 1
Β΄ Όμιλος
ΟΦΘ-ΠΑΟΚ 10-13
Υδραϊκός-Ολυμπιακός 4-16
Απόλλων Σμύρνης-Περιστέρι 22-11
Γλυφάδα-Λάρισα 19-11
Βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)
Ολυμπιακός (129-25) 15
Απόλλων Σμύρνης (125-46) 15
ΠΑΟΚ (75-56) 12
Περιστέρι (55-74) 6
Υδραϊκός (56-55) 6
Γλυφάδα (61-86) 6
ΟΦΘ (36-99) 0
Λάρισα (36-132) 0