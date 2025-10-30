Η Βουλιαγμένη διπλασίασε τις νίκες της στον Γ΄ όμιλο του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς επικράτησε με 17-7 της Μπουντούτσνοστ στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Βαζούτας στα πέναλτι, ο ΝΟΒ αυτή τη φορά πήρε εύκολα ένα καθαρό «τρίποντο», κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16».

Παρά τις απουσίες των Αγγελόπουλου και Αλμύρα, η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε 5-0, καθώς ο Μάνος Ανδρεάδης κράτησε απαραβίαστη την εστία του για σχεδόν έντεκα λεπτά. Οι Μαυροβούνιοι προσωρινά αντέδρασαν και με τρία αναπάντητα γκολ μείωσαν σε 7-5, στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου, υποχρεώνοντας τον Βουγιασίνοβιτς να πάρει τάιμ-άουτ. Μετά από αυτό, η Βουλιαγμένη πάτησε ξανά… γκάζι, ξέφυγε εκ νέου με 10-5 και προς το τέλος αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-3, 3-4, 1-6

Μπουντούτσνοστ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 2, Μπόσκοβιτς 2, Σάβοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Γκολούμποβιτς

ΝΟΒ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Παπανικολάου, Τόττης 1, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης 1, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 5, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1.