Η Βουλιαγμένη διπλασίασε τις νίκες της στον Γ΄ όμιλο του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς επικράτησε με 17-7 της Μπουντούτσνοστ στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Βαζούτας στα πέναλτι, ο ΝΟΒ αυτή τη φορά πήρε εύκολα ένα καθαρό «τρίποντο», κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16».

Παρά τις απουσίες των Αγγελόπουλου και Αλμύρα, η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε 5-0, καθώς ο Μάνος Ανδρεάδης κράτησε απαραβίαστη την εστία του για σχεδόν έντεκα λεπτά. Οι Μαυροβούνιοι προσωρινά αντέδρασαν και με τρία αναπάντητα γκολ μείωσαν σε 7-5, στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου, υποχρεώνοντας τον Βουγιασίνοβιτς να πάρει τάιμ-άουτ. Μετά από αυτό, η Βουλιαγμένη πάτησε ξανά… γκάζι, ξέφυγε εκ νέου με 10-5 και προς το τέλος αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-3, 3-4, 1-6

Μπουντούτσνοστ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 2, Μπόσκοβιτς 2, Σάβοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Γκολούμποβιτς

ΝΟΒ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Παπανικολάου, Τόττης 1, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης 1, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 5, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Polo #Βουλιαγμένη