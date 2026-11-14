Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από την έδρα του Υδραϊκού με 15-8, διατηρώντας το απόλυτο στην Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών κι εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα μετά και την 8η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με το επιβλητικό 29-10 απέναντι στο Παλαιό Φάληρο, ενώ ο Πανιώνιος επικράτησε με 21-16 στη Χίο και παρέμεινε στη δεύτερη θέση.

Σημαντικό διπλό πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, που νίκησε με 20-13 τα Χανιά στην Κρήτη. Το Περιστέρι πήρε βαθμολογική ανάσα με το 11-8 επί του Εθνικού στον Πειραιά, ενώ Ηλυσιακός και Γλυφάδα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 11-11, με τους γηπεδούχους να χάνουν τη νίκη στα τελευταία λεπτά και να κατακτούν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα.

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